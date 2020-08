Meisje (5) dat in kritieke toestand uit water in recreatiedomein De Ster werd gehaald, is overleden Kristof Pieters

16 augustus 2020

10u56 34 Sint-Niklaas De kleuter die De kleuter die vorige week maandag in het water was gesukkeld van de vijver van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas , is overleden aan haar verwondingen. Het meisje was ter plaatse nog gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het slachtoffer is een meisje van vijf jaar uit het Antwerpse. Afgelopen maandag was ze met haar familie naar het recreatiedomein De Ster getrokken. Ze ontglipte echter even aan hun aandacht. De vader van het kind gaf haar als vermist op aan de EHBO-post. Een kwartiertje later merkte een redster de kleuter op in een onbewaakte zone van de roeivijver. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar haar toestand bleef de voorbije dagen kritiek. Ze werd nog overgebracht van het UZ in Antwerpen naar het UZ in Gent. Daar is ze helaas zaterdagavond overleden aan haar verwondingen.