Meisje (15) komt met benen onder buswielen terecht en raakt zwaargewond Kristof Pieters

29 november 2019

16u54 30 Sint-Niklaas In de Hofstraat in Sint-Niklaas is vrijdagmiddag een meisje van 15 jaar zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze werd aangereden door een lijnbus ter hoogte van de oversteekplaats aan de Boonhemstraat. De tiener werd een eindje meegesleurd en belandde met haar benen onder de wielen van de bus.

Het ongeval gebeurde kort na 16 uur. Volgens de eerste vaststellingen was de tiener de straat net overgestoken aan het zebrapad ter hoogte van de Boonhemstraat. “Ze was al over toen bus achter haar passeerde en haar heeft gegrepen”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck van de politie Sint-Niklaas. “Mogelijk is ze blijven haken met haar schooltas.” Het meisje werd een heel eind meegesleurd en belandde vervolgens met de benen onder de achterwielen van de bus. De chauffeur had aanvankelijk niks door en stopte pas een eind verder op aanmanen van voorbijgangers. De brandweer van Sint-Niklaas kwam ter plaatse met een interventietent voor het slachtoffer. Ze werd daarna met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De buschaffeur blies safe. Hij was met een lege bus vertrokken aan het station van Sint-Niklaas en was op weg naar Lokeren om daar aan zijn dienst te beginnen.