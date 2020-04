Meezingen van op het balkon: bewoners serviceflats Tuin van Myra krijgen muzikale middag voorgeschoteld Joris Vergauwen

23 april 2020

Sint-Niklaas Nog eens even onbezorgd samen zingen en lachen, dat konden de zestig bewoners van de assistentiewoningen Tuin van Myra in Sint-Niklaas donderdagmiddag. De directie en medewerkers zorgden voor een middag vol muziek, om hen een hart onder de riem te steken.

Niet alleen voor de bewoners van de woonzorgcentra zijn het moeilijke weken. Ook bij de bewoners van de assistentiewoningen mag er al wekenlang niemand meer op bezoek komen. En ook bij deze mensen leeft er veel bezorgdheid. “Het is heel normaal dat het begint te wegen”, vertelt directeur Kathleen De Clerck van assistentieflats Tuin van Myra in Sint-Niklaas. “Vijf weken lang al zitten onze bewoners binnen en zien ze bijna niemand meer. Ze volgen strikt alle maatregelen, wat wel loont. Onze Tuin van Myra is nog steeds virusvrij.”

Dan toch een beetje feest

Donderdagmiddag was er even weer onbezorgd plezier in de Tuin van Myra. Al dagenlang keken de bewoners er naar uit. Een live-optreden van ‘Patris & Jo’ van Goldies Radio, waarbij ze van op hun balkon of op veilige afstand in de tuin konden meezingen en dansen: het was dan toch een beetje feest in deze moeilijke periode. Heel wat bewoners hadden zelfs hun terrassen mooi versierd. Na al die ontroerende meezingers volgden op het einde nog ‘You’ll never walk alone’ en ‘We zullen doorgaan’, uiteraard met een groot applaus daarna.