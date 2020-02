Meewerken aan Landjuweelfestival? Opendoek houdt infoavond in Museumtheater Joris Vergauwen

25 februari 2020

09u00 0 Sint-Niklaas Op maandag 2 maart vindt er een infomoment plaats over het Op maandag 2 maart vindt er een infomoment plaats over het Landjuweelfestival , dat in het najaar plaatsvindt in Sint-Niklaas.

Het Landjuweelfestival is hét evenement van het jaar voor het amateurtheater. Sinds 2016 organiseert de vzw Opendoek het Landjuweelfestival elk jaar in een andere stad. Deze keer is Sint-Niklaas aan de beurt, van 4 tot en met 8 november.

Wie wil meespelen, meewerken of gewoon nieuwsgierig is naar wat er allemaal staat te gebeuren, kan volgende maandag terecht op een infomoment over het Landjuweelfestival.

Opendoek geeft er dan meer informatie over het festival, onder meer over de gelegenheidsvoorstelling van regisseur Paula Bangels. Daarvoor worden nog acteurs en medewerkers gezocht.

Er is ook een filmproject van regisseur Jan Geers, die samen met tieners uit Sint-Niklaas een film over de stad en haar inwoners maakt. De film gaat in première in Siniscoop in Sint-Niklaas en wordt verder vertoond in heel Vlaanderen en Brussel.

Er is verder een heel randprogramma, met workshops, lezingen, wandelingen, een seniorenkamp tot een jongerenstage. “Het Landjuweel wordt een heus festival. We lichten tijdens deze infoavond al een tipje van de sluier op”, klinkt het.

De infoavond vindt plaats op 2 maart vanaf 20 uur in het Museumtheater op Zwijgershoek. Iedereen is welkom.

Info: www.opendoek.be