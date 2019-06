Meerderheid stemt voorstel voor onderzoek variabele grondlasten weg - Oppositie misnoegd: “Simpel haalbaarheidsonderzoek wordt afgeschoten” Joris Vergauwen

22 juni 2019

12u43 0 Sint-Niklaas Het voorstel van CD&V om een haalbaarheidsonderzoek te voeren naar het variëren van de grondlasten is in de Sint-Niklase gemeenteraad door de meerderheid weggestemd. Die stelt dat het héle belastingsysteem momenteel wordt bekeken. De voltallige oppositie reageerde misnoegd: “Het kan niet dat álle voorstellen vanuit de oppositie telkens zomaar worden genegeerd.”

CD&V-raadslid Johan Uytdenhouwen stelde voor om in Sint-Niklaas te bekijken hoe er een evenwichtig systeem van grondlasten kan komen. “Hierdoor kunnen onrealistische kadastrale inkomens uit het verleden worden gecorrigeerd. Door een daling van de grondlasten worden woningen in de stadskern betaalbaarder en wordt investeren in het kernwinkelgebied aantrekkelijker”, aldus Uytdenhouwen. “De situatie is immers scheefgegroeid. Voor winkelpanden in de stadskern is de onroerende voorheffing veel te hoog. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Stationsstraat en Ankerstraat, maar ook zelfs in de Reynaertgalerij: eigenaars van een winkelpandje betalen daar jaarlijks tussen 3.000 en 4.000 euro grondlasten. Het is één van de redenen voor de leegloop. Dat moet toch worden aangepakt?”

“Héle belastingsysteem bekijken”

CD&V stelde voor om de haalbaarheid te onderzoeken van een evenwichtiger systeem. Meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld stemden het voorstel echter weg. Schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA): “In het kader van de meerjarenbegroting houden we momenteel het héle belastingsysteem tegen het licht. We willen nog meer gerichte aanpassingen doen, wat we nog verder moeten bekijken. Om die reden hebben we op dit voorstel nu nog geen antwoord. Bovendien staan we niet volledig achter het voorstel: in de tekst staat dat er in de binnenstad een verlaging van de belasting kan komen en elders een verhoging, zoals in de buitenrand, om de budgetneutraliteit te behouden. Daar willen we ons nu niet toe engageren.”

“Gemiste kans”

Volgens CD&V klopt dat niet. “We pleiten níet voor een verhoging van de belasting in het buitengebied. Dit is immers geen noodzaak voor budgetneutraliteit. Dat kan ook op andere manieren worden bereikt binnen de doorlichting van het gehele lokale belastingsysteem. Het enige dat we voorstellen, is om de haalbaarheid te onderzoeken. We moeten er geen politiek spelletje van maken. Dit is een gemiste kans om samen, meerderheid én oppositie, te werken aan eerlijker grondlasten.” Ook oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang steunden het voorstel. “Minder dwingend kun je het niet formuleren. Het is simpelweg een voorstel om de haalbaarheid te bekijken. Onbegrijpelijk dat dit wordt weggestemd.”

Volgens Kris Van der Coelden (sp.a) staat de meerderheid niet open voor voorstellen vanuit de oppositie. “Voorstellen worden steevast zonder veel argumenten en debat weggestemd, gewoon omdat ze van de oppositie komen. Dat gebeurde onder meer vorige maand met een PVDA-voorstel over herbruikbare bekers en deze keer ook met ons voorstel voor goedkope, gezonde maaltijden op school. Voor het publiek wordt het ‘Stadsgesprek’ gevoerd, maar binnen de muren van het stadhuis heerst de ijzeren discipline van de meerderheid.”