Meerderheid schiet bosplan sp.a af: “Kost stad meer dan 100 miljoen euro. Maar we gaan wél tienduizenden nieuwe bomen planten” JVS

25 augustus 2019

18u05 0 Sint-Niklaas “We gaan tienduizenden nieuwe bomen planten in Sint-Niklaas, misschien wel 80.000. Alleen doen we dat op onze manier. Het voorstel van sp.a volgen, zou de stad meer dan 100 miljoen euro kosten, zonder één boom te planten.” Schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen) reageert daarmee op het voorstel van sp.a om 80.000 nieuwe bomen te planten. “We gaan wel degelijk voor de grootste bosaanplant ooit in Sint-Niklaas.”

Sp.a legde vorige vrijdag de gemeenteraad het voorstel voor om 80.000 nieuwe bomen aan te planten, naast de al eerder geplande initiatieven. “Door 80.000 extra bomen aan te planten, één voor elke inwoner, zouden we een grootschalige vergroening mogelijk maken. Er zijn tal van studies die het belang en de noodzaak van bomen aantonen, en niet alleen om verkoeling te brengen. En de ruimte is er ook. Volgens het register van onbebouwde percelen zijn er nog 439 bebouwbare gronden, goed voor 52,38 hectare. Bovendien wordt er in het woonbeleidsplan ook verwezen naar het lobbenstadmodel en het engagement om buiten de lobben geen bouwgronden meer aan te snijden”, stelde sp.a-raadslid Christel Geerts voor. “We hebben zelfs een concrete piste uitgewerkt, zodat een gebrek aan geld geen excuus zou kunnen zijn. In 2018 zijn op vlak van ruimte en milieu heel wat geplande uitgaven niet gebeurd. Dat gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen euro. Het lijkt ons evident om deze middelen te gebruiken voor een verdere vergroening van onze stad."

“Financieel luchtledig”

Volgens schepen van Natuur Wout De Meester (Groen) is het voorstel van sp.a onrealistisch. “Het is financieel in het luchtledige gemaakt. Als locatie voor de bebossing stelt sp.a de 439 onbebouwde percelen bouwgrond voor, buiten de stadskern en de lobben. In dat geval gaat het over ongeveer 350 van de 439 loten. Deze verspreide percelen samen hebben een oppervlakte van ongeveer 42 ha. Het verwerven van deze gronden kost, in een voorzichtige berekening, meer dan 100 miljoen euro. Dan hebben we enkel nog maar gronden verworven en nog geen enkele boom geplant. Meer dan 100 miljoen euro, dat is het volledige budget van de stad voor investeringen voor een hele bestuursperiode. Dan zouden we níks anders meer kunnen doen: geen nieuw Heymanplein en bib, geen extra fietspaden, geen nieuwe sociale voorzieningen, enzovoort.”

De meerderheid spreekt echter ambitieuze plannen uit: “Deze bestuursperiode zullen we de grootste aanplant van bossen ooit in de geschiedenis van onze stad realiseren en ook straten en pleinen zullen worden vergroend”, belooft schepen De Meester. “Het is duidelijk dat we de ambitie hebben om tienduizenden bomen bij te planten, en misschien halen we die 80.000 bomen zelfs. Het is echter niet zo dat het succes van het natuur- en klimaatbeleid is af te lezen door een simpele teller die laat weten hoeveel bomen er zijn aangeplant. De realiteit is een pak complexer. We laten ons inspireren door steden met een rijke planningsgeschiedenis als Kopenhagen en Amsterdam en namen hun lobbenstadmodel al over, om verkoeling, groen en zuivere lucht te brengen tot in het stadscentrum. Dat lobbenstadmodel met groene lobben, aangevuld met dorpsbossen, is volgens ons nog steeds de meest geschikte weg naar verkoeling van de stad.”