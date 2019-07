Meer veiligheid op recreatiedomeinen en in zwembaden: “Vragende partij voor invoering zwarte lijst en zelfs gebruik van camera’s met gezichtsherkenning” Vlaamse recreatiedomeinen willen meer technologische hulpmiddelen inzetten tegen amokmakers JVS

10 juli 2019

12u56 0 Sint-Niklaas Na de incidenten in publieke zwembaden en op recreatiedomeinen van de voorbije weken klinkt de vraag naar meer veiligheidsmaatregelen weer luider. Directeur Pieter Debaets van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, die ook ondervoorzitter is van de koepelorganisatie van Vlaamse recreatiedomeinen, pleit opnieuw voor de invoering van een zwarte lijst om probleemjongeren te kunnen weren.

De voorbije week waren er opnieuw behoorlijk wat incidenten met probleemjongeren in publieke zwembaden en op recreatiedomeinen. Op heel wat plaatsen zijn er extra maatregelen genomen. Op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas bleef het rustig, maar directeur Pieter Debaets (41) leeft als ondervoorzitter van Vlaanderen Is Recreatie (VIR), de koepelorganisatie van de Vlaamse recreatiedomeinen, mee met wat er elders gebeurt. “Probleemjongeren zoeken de domeinen op die het zwakst staan in de beveiliging. Het gebeurt niet toevallig dat groepen jongeren op bepaalde plekken opduiken. Wat er in Koewacht is gebeurd, is het gevolg van de strengere veiligheidsmaatregelen in andere domeinen en zwembaden. Daarmee lossen we het probleem niet op natuurlijk. We verleggen het gewoon. Probleemjongeren weten dat hier op De Ster sinds een aantal jaren kordaat wordt opgetreden. Er werd gezegd dat de jongeren die in Koewacht voor problemen zorgden uit Sint-Niklaas komen, maar dat klopt niet. Het zijn voornamelijk jongeren uit het Antwerpse, meestal van Linkeroever. Zij nemen de bus en stappen over in Sint-Niklaas, in dit geval naar Koewacht. Die jongeren zoeken het op: zij gaan echt op pad om amok te maken, op een plek waar dat nog kan. Je kan het vergelijken met hooliganisme, alleen gaat het hier over heel jonge daders, waarvan een groot deel zelfs minderjarig is.”

Zwarte lijst

Al een paar jaar pleiten de Vlaamse recreatiedomeinen voor de invoering van een zwarte lijst met de namen van relschoppers op. “Dat zou ons toelaten om met alle domeinen en zwembaden samen het probleem veel efficiënter aan te pakken. Als alle domeinen met elkaar kunnen communiceren over de amokmakers kunnen we veel korter op de bal spelen. We staan klaar om onze systemen aan te passen om zo’n blacklist te gebruiken. De privacywetgeving maakt dat echter onmogelijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Theo Francken deze week op televisie zegt dat er zwarte lijsten nodig zijn om probleemjongeren te weren. Dat schiet bij ons in de koepelorganisatie in het verkeerde keelgat. Want het is precies de politiek die het gebruik van zo’n zwarte lijst tégenhoudt. We zijn met een delegatie van de VIR twee jaar geleden nog naar de bevoegde minister gestapt. We hebben gesmeekt om het mogelijk te maken, maar zonder gevolg.”

Camera’s

“Een andere mogelijkheid zijn camera’s met gezichtsherkenning. Dat zou een heel efficiënte oplossing zijn. Dan komt er automatisch een signaal. Dat is een nuttig topic, zeker als we naar de verdere modernisering van de veiligheid op domeinen en in zwembaden gaan. Dat gaat ver natuurlijk, maar de mensen die instaan voor de veiligheid worden ook steeds meer uitgedaagd. Als je met 2 à 3 medewerkers tegenover een groep van 30 à 40 jongeren komt te staan, ben je machteloos. Die jongeren weten dat ook. Het is een kat- en muisspelletje. Daarom is het ook nuttig om na te denken over de technologische hulpmiddelen die er zijn. Het gaat natuurlijk altijd over veel geld. Die groep probleemjongeren kost ons veel geld, helaas. Die jongeren vinden er plezier in om een systeem en om mensen uit te dagen. Ik kan het niet anders beschrijven. Vervelen zij zich? Leggen we te weinig verantwoordelijkheid bij hun ouders? Wij moeten echter vaststellen dat een bepaalde doelgroep steeds weer voor problemen zorgt. En als we dit fenomeen willen aanpakken, kan je daar op korte termijn alleen maar stevige veiligheidsmaatregelen tegenover stellen. Op langere termijn is er een hele mentaliteitswijziging nodig. Dit gedrag is absoluut niet welkom, dat moeten we met z’n allen méér tonen. We moeten héél duidelijk maken dat dit niet wordt getolereerd.”

Effect

Toen Debaets zeven jaar geleden de leiding kreeg op De Ster waren er elke zomer wel incidenten met jongeren. “Ik ben hier begonnen toen het systeem met het opvragen van de identiteitskaart en de nieuwe tariefformule net was opgestart. We mogen het geen identiteitscontrole noemen, want dat is het niet. Bezoekers moeten hun identiteitskaart alleen tonen om binnen te kunnen. We hebben vervolgens de infrastructuur en de samenwerking met verschillende instanties uitgebouwd. In samenspraak met De Lijn is er een speciale bushalte gekomen aan het domein, waarbij we het publiek kunnen kanaliseren dat naar De Ster komt, waardoor het makkelijker te controleren is. Er is de samenwerking met de lokale en federale politie. Onze eigen veiligheidspersoneel is in aantal verdrievoudigd. Er is ook een samenwerking met een private bewakingsfirma. En we hebben een enorme infrastructurele inhaalbeweging gemaakt, onder meer door investeringen in de omheining en het cameranetwerk. Verder kunnen een aantal medewerkers zelf GAS-inbreuken vaststellen, van overlast, onaangepast gedrag, sluikstorten tot over de omheining klimmen. En er is ook de samenwerking met het parket, waarbij we minderjarigen die een GAS-boete krijgen voor de keuze stellen om hier twee dagen te komen werken in plaats van de boete te laten betalen door de ouders. Dat alles heeft effect, merken we. Maar nogmaals, het werk is nooit af. Overlast kun je nooit helemaal uitsluiten.”