Meer dan tweeduizend handtekeningen voor behoud van de stadsbussen: sp.a en PVDA geven petities af Joris Vergauwen

12 juni 2020

17u53 0 Sint-Niklaas Volgende week valt er een beslissing over de toekomst van het Wase openbaar vervoer. Om het behoud van de stadsbussen in Sint-Niklaas af te dwingen, hebben sp.a en PVDA vrijdagmiddag meer dan tweeduizend handtekeningen afgegeven in het Sint-Niklase stadhuis.

Op donderdag 25 juni moeten de negen Wase steden en gemeenten in de vervoerregioraad Waasland een standpunt innemen over het voorstel van De Lijn. In elke gemeente zijn er ingrijpende veranderingen. In Sint-Niklaas staat de afbouw van het stadsbusnet ter discussie.

Sp.a en PVDA hielden de voorbije weken elk een petitie-actie tegen de afschaffing van de stadsbussen. Die brachten Kris Van der Coelden (sp.a) en Jef Maes (PVDA) vrijdagmiddag samen binnen op het stadhuis. Sp.a had 1.155 handtekeningen verzameld, PVDA 925. “Dat zijn samen meer dan tweeduizend handtekeningen die we op korte tijd hebben verzameld, zonder noemenswaardige acties en zonder deur aan deur te gaan. Dit toont vooral aan dat heel veel mensen héél bezorgd zijn”, klonk het.

“Chauffeurs in onwetendheid”

Vakbondsvertegenwoordiger in de stelplaats van De Lijn in Sint-Niklaas Sabrina Van den Abbeele gaf aan dat er ook bij de buschauffeurs veel bezorgdheid is. “En ook veel teleurstelling en boosheid. Het is heel moeilijk dat het personeel niet betrokken wordt en al wekenlang in onwetendheid blijft. Het stadsnet in Sint-Niklaas bestaat 17 jaar. Als dat verdwijnt, heeft dat een grote impact.”

“Ingewikkeld”

Burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) ontvingen de delegatie in het stadhuis. Ze gaven aan dat het Sint-Niklase schepencollege maandag een standpunt inneemt, waarmee het de week nadien naar de vervoerregioraad trekt. Dan moeten nog de negen Wase gemeenten samen een standpunt innemen. “We begrijpen dat er onrust is, dat tonen deze tweeduizend handtekeningen ook aan. We delen de bekommernis dat een heel aantal plaatsen in de stad bereikbaar moet blijven met het openbaar vervoer. Maar ook de acht andere Wase gemeenten willen bepaalde verworvenheden niet afgeven. Het is dus een zeer ingewikkelde oefening.”