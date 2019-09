Meer dan 90 uur en 1.712 kilometer in de lucht: Wase ballonvaarders geland in Gordon Bennett Cup Joris Vergauwen

17 september 2019

16u22 0 Sint-Niklaas De Wase ballonvaarders Philippe De Cock en Geert Peirsman zijn dinsdagmiddag om 15.18 uur geland, aan de kust in Bulgarije. Ze hebben er een vlucht met hun gasballon op zitten van 90 uur en 31 minuten. In totaal legden ze 1.712,71 kilometer af. Daarmee hebben ze de zesde plaats behaald in de Gordon Bennett Cup. Ze hebben ook het Belgische duurrecord met een gasballon gebroken.

Vrijdagavond om 20.45 uur was de Gordon Bennett Cup gestart in de Franse Vogezen. Het is de oudste en meest spraakmakende wedstrijd in de ballonvaart. Twintig ballonteams stonden aan de start, met als opdracht zoveel mogelijk kilometers af te leggen met hun gasballon.

De wind voerde de ballons naar Oost-Europa. Het Belgische team met Waaslanders Philippe De Cock en Geert Peirsman bleven samen met een Frans ballonteam het langst in de lucht. Uiteindelijk hebben ze liefst 90 uur en 31 minuten gevlogen, meer dan 3,5 dagen dus.

Om 15.18 uur kwam er een einde aan hun lange ballonvlucht, in de buurt van de Bulgaarse gemeente Kremena. In totaal klokten ze af op 1.712 kilometer. Verder vliegen, was niet mogelijk door de Zwarte Zee en het Russische luchtruim daarachter. De wedstrijd is gewonnen door een Zwitsers team, dat 1.774 kilometer aflegde in iets meer dan 83 uur.

Philippe De Cock, die in Tielrode een brouwerij heeft, won de Gordon Bennett Cup al twee keer. In 2006, toen de wedstrijd in Waasmunster startte, pakte hij samen met Ronny Van Havere uit Sint-Niklaas de winst na een vlucht van 2.443,39 kilometer en 67 uur, tot in het meest noordelijke puntje van Noorwegen, dicht bij de grens met Rusland en de Barentszee. Ook in 1999 schreef De Cock de wedstrijd al eens op zijn naam.

Lees ook: Nu al 86 uur in de lucht: Wase ballonvaarders breken 18 jaar oude duurrecord in legendarische Gordon Bennett-race