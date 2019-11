Meer dan 12.000 bezoekers op Sint in de Piste tijdens eerste weekend JVS

24 november 2019

18u34 0 Sint-Niklaas Meer dan twaalfduizend mensen hebben het eerste weekend van Sint in de Piste op de Grote Markt van Sint-Niklaas beleefd. Het spektakelprogramma met wereldvermaarde circusacts in combinatie met een Sinterklaasshow is al aan de 25ste editie toe. Tot en met volgend weekend blijft Sint in de Piste in de stad.

Niemand die ernaast kan kijken in Sint-Niklaas: het immense circusdorp van Sint in de Piste heeft de Grote Markt ingenomen, nog tot en met volgend weekend. Zaterdag en zondag vonden de eerste zes voorstellingen plaats, in de gigantische circustent met 2.300 plaatsen. Sint in de Piste blijft hetzelfde concept hanteren, maar het wordt telkens grootser en indrukwekkender.

Ook volwassenen

Tijdens een anderhalf uur durend spektakelprogramma passeren heel wat internationale circustoppers de revue. Er is ook een live-orkest en tussen de circusnummers door zorgen zestig Zwarte Pieten met Sinterklaas voor een mooi feest. En dat is niet alleen voor kinderen. “Sint in de Piste is voor alle leeftijden. We zien opnieuw ook heel wat volwassenen die zonder kinderen komen kijken, omdat ze het zo leuk vinden. En dat is het mooie aan deze show: het is niet alleen het leukste Sinterklaasfeest, maar vooral ook een warm feest, voor iedereen”, aldus regisseur Marc Boon. Volgend weekend zijn er nog vijf voorstellingen, waarvoor nog tickets beschikbaar zijn. Alleen de voorstelling van zondag 1 december om 14 uur is al uitverkocht. Info: www.sintindepiste.be.