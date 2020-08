Meer dan 1.700 streekgenoten tijdelijk werkloos door corona Yannick De Spiegeleir

20 augustus 2020

17u47 2 Sint-Niklaas In het Waasland waren in juni nog 1.720 mensen technisch werkloos door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Sint-Niklaas, de grootste stad van het Waasland, spant de kroon met 535 technisch werklozen. In Lokeren waren in juni nog 325 mensen technisch werkloos, in Beveren 297.

De tijdelijke werkloosheid blijkt het hoogst in de sectoren horeca, events, bouw en transport. De cijfers van de RVA tonen wel een dalende trend tegenover het hoogtepunt in de lockdown van april. Toen zaten in de provincie Oost-Vlaanderen nog 138.000 werknemers tijdelijk werkloos thuis. Nu zijn dat er nog 60.000. “Spijtig genoeg zijn een deel van die 138.000 wel effectief werkloos geworden”, zegt Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. “Maar feit is wel dat dankzij dit flexibel stelsel van tijdelijke werkloosheid de afgelopen maanden een sociaal bloedbad vermeden is. Het is voor bedrijven bovendien belangrijk competente medewerkers aan boord te houden. Als de economische situatie het dan opnieuw toelaat, kan men meteen weer met diezelfde sterke krachten aan de slag. Werkgevers hebben immers vaak jaren sterk geïnvesteerd in vorming en opleiding van hun medewerkers.”

Voor een aantal ondernemingen stopt de mogelijkheid op 31 augustus om het stelsel van technische werkloosheid nog in te roepen.