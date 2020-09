Medewerker besmet: concertzaal en café De Casino sluiten opnieuw de deuren Joris Vergauwen

18 september 2020

07u25 8 Sint-Niklaas Door de coronabesmetting van één van de medewerkers van de concertzaal sluit De Casino voor onbepaalde tijd opnieuw de deuren. Zowel de concertzaal, het café als het park gaan weer dicht.

Twee weken na de heropening gaat De Casino in de Stationsstraat in Sint-Niklaas alweer dicht. “Oorzaak is de coronabesmetting van één van onze medewerkers van de concertzaal”, laat De Casino weten. “Omdat de veiligheid van ons team en van ons publiek absoluut prioritair is en we niet het minste risico willen nemen, hebben we niet geaarzeld om deze moeilijke beslissing te nemen.”

Het uitverkochte concert van Philemon & Friends, dat donderdagavond had moeten plaatsvinden, werd geannuleerd. Ook De Casino Café werd meteen gesloten.

Hoe lang De Casino dicht blijft, is nog onduidelijk. “Al onze medewerkers zullen nu worden getest. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en in geval van besmetting in quarantaine gaan. Zowel de concertzaal, het café, het park als de exporuimte blijven gesloten voor het publiek tot er duidelijkheid is over de gezondheid van onze medewerkers en het welzijn van onze entourages. We hopen snel een heropening te kunnen aankondigen.”

Wie tickets had voor de concerten van Roosbeef op zaterdag 19/9 en Wasdaman op woensdag 23/9 zal door De Casino worden gecontacteerd. De kantoren van de concertorganisator zijn ook gesloten. Allicht is een heropstart vanaf donderdag 1 oktober mogelijk, met het geplande concert van Flying Horseman.

De Casino nam de voorbije twee weken een compleet nieuwe start, na een half jaar stilte, met ook een volledig vernieuwd café. De omstandigheden bleken al meteen niet makkelijk. Zo werd het concert van Sylvie Kreusch op 10 september geannuleerd, nadat de drummer van die band in contact kwam met iemand die positief testte op corona.

Info: www.decasino.be