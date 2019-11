Massa volk verwelkomt Sinterklaas in zijn thuisstad JVS

17 november 2019

17u52 1 Sint-Niklaas Sinterklaas is zondagmiddag gearriveerd in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Een massa volk verwelkomde de Sint en zijn Zwarte Pieten op de Grote Markt. Nog tot 6 december verblijft hij in zijn Huis van de Sint in de Stationsstraat.

Een massa kinderen en hun ouders hebben zondagmiddag Sinterklaas verwelkomd op de Grote Markt. De Sint kwam rond 15.30 uur toe in zijn thuisstad, samen met enkele tientallen Zwarte Pieten. Op het ‘grootste speelplein van het land’, zoals de Grote Markt op deze dag wordt genoemd, was er heel wat enthousiasme voor de intrede van de goede kindervriend.

The Peatles, de huisband van Sinterklaas, had de kinderen al opgewarmd met allerlei Sinterklaasliedjes, tot de heilige man uiteindelijk zélf iedereen kwam begroeten. “Ik denk niet dat er ooit méér mensen waren op de Grote Markt bij de intrede van de Sint. Het is een prachtige dag met heel veel volk”, klonk ook burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) tevreden.

Nadien werd Sinterklaas in een koets naar het Huis van de Sint gebracht in de Stationsstraat. Daar overhandigden de burgemeester en de schepen van de Sint Marijke Henne (N-VA) hem de sleutels van het Huis. De komende weken worden daar meer dan 35.000 bezoekers verwacht. Nog tot dinsdag 6 december verblijft Sinterklaas in zijn Huis, dat elke dag gratis te bezichtigen is. Op woensdagmiddag en zaterdag is de Sint er ook aanwezig om kinderen te begroeten.

En zo is de Sinterklaasperiode in de stad van de Sint nu helemaal van start gegaan. Maandag begint ook nog de opbouw van het circusdorp van Sint in de Piste op de Grote Markt. Dat spektakel vindt de komende twee weekends plaats.

Alle info: www.stadvandesint.be.