Massa lopers in stadscentrum met zevende Ballonloop JVS

08 september 2019

16u06 1 Sint-Niklaas Zondagmiddag hebben zo’n tweeduizend lopers deelgenomen aan de Ballonloop in het Sint-Niklase stadscentrum.

De Ballonloop is intussen een vaste waarde geworden op de zondag van de Vredefeesten. Mensen van alle leeftijden trekken met plezier en goesting hun loopschoenen aan voor het tochtje door het Sint-Niklase stadscentrum. Eerst was er de ‘kids run’, over een parcours van 1 kilometer, voor de allerjongste lopers. Om 13.30 uur vertrok een grote bende voor de 5 kilometer. Een uurtje later gingen uiteindelijk ook een pak lopers van start voor de 10 kilometer.

