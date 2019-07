Man lost schot uit luchtdrukgeweer en riskeert drie jaar cel Nele Dooms

02 juli 2019

14u11 2 Sint-Niklaas Een man uit Sint-Niklaas die in het najaar van 2018 een schot loste uit een luchtdrukgeweer riskeert drie jaar cel. Lieven D.D. stond dinsdag voor de Dendermondse rechter. Hij schoot aan zijn eigen woning op een andere man, die zich komen mengen was in een huiselijke twist. De andere man, Jelle V.K. uit Sint-Niklaas, geraakt met één bolletje in de schouder, hangt een jaar cel boven het hoofd wegens bedreigingen.

De feiten speelden zich af op 28 oktober 2018. Lieven D.D. had ruzie gekregen met zijn partner. Een vergeten aankoop van melkpoeder deden de gemoederen hoog oplaaien. Op zeker ogenblik stuurde de vrouw een bericht naar Jelle V.K. dat het er bovenarms opzat, waarop V.K. zich ter plaats haastte. Toen liep de situatie pas helemaal uit de hand.

“Mijn cliënt zag hoe V.K. voorbij reed aan zijn woning en een wapen toonde”, vertelde D.D.’s advocaat tijdens het proces. “Overstuur en in paniek is hij daarop naar binnen gelopen en heeft zijn eigen luchtdrukpistool gegrepen. Er is uiteindelijk ook een schot gelost.”

Bedreigingen

Voor het parket was het genoeg reden om D.D. te dagvaarden wegens poging doodslag. Er hangt hem daardoor nu een celstraf van drie jaar, eventueel deels met probatie-uitstel, boven het hoofd. V.K. staat terecht wegens bedreigingen. Die ontkent echter met klem dat hij vanuit zijn wagen een wapen getoond zou hebben. “Mijn cliënt is gestopt aan de woning en heeft slagen gekregen van D.D., maar heeft nooit een wapen getoond”, benadrukte zijn advocaat. Nochtans werd het wapen achteraf wel degelijk in het voertuig van V.K. gevonden en was er ook in sms-berichten van vlak na de feiten sprake dat hij een wapen zou gehad hebben.

D.D.’s advocaat vroeg de rechter om de feiten van poging doodslag te herkwalificeren naar slagen en verwondingen. “D.D. had helemaal geen oogmerk om te doden”, klonk het. “Hij was gewoon enorm bang omdat hij net zelf bedreigd was. Hij wilde de ander angst aanjagen en wegjagen. Hij heeft ook niet op vitale lichaamsdelen gemikt. V.K. werd per ongeluk geraakt in de schouder.”

V.K. kwam eerder nog niet in aanraking met het gerecht. D.D. verzekerde de rechtbank dan weer dat tussen hem en zijn partner ondertussen weer alles oké is. De rechter velt vonnis op 15 juli.