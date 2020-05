Mag donderdagse markt weer opstarten? “Plan met looplijnen ligt klaar” Joris Vergauwen

11 mei 2020

22u14 0 Sint-Niklaas Het plan voor een heropstart van de donderdagse markt in Sint-Niklaas ligt klaar. Daarbij is er een ingang naar de markt aan het stadhuis en worden looplijnen voor marktbezoekers uitgetekend. Voor de marktkramers is het nu wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, mogelijk woensdag al.

Woensdag is er opnieuw een Nationale Veiligheidsraad waarop mogelijk een aantal coronamaatregelen zal worden versoepeld. De marktkramers hopen uiteraard dat zij nu opnieuw zullen mogen opstarten, nadat alle winkels in ons land maandag al van start gingen.

Het Sint-Niklase stadsbestuur is alvast voorbereid. “We hebben eind vorige week nog overleg gehad met de marktcommissie. Alle aspecten zijn besproken. Het plan voor een veilige heropstart is klaar”, stelt schepen Ine Somers (Open Vld). “Om de wekelijkse markt te organiseren, worden er looproutes uitgetekend. De ingang van de markt zal zich voor het stadhuis bevinden. Daar zullen marktbezoekers hun handen kunnen ontsmetten vooraleer ze de markt betreden.”

Bij een heropstart zullen alle marktkramers ook op de Grote Markt kunnen staan. “Er zal geen opsplitsing van de markt zijn. We gaan wel elke week vragen welke marktkramers zeker aanwezig zullen zijn. De eerste weken zullen we ook alleen werken met de vaste marktkramen. Er wordt nog bekeken of we de uren van de markt kunnen verruimen, zodat er een grotere spreiding van de marktbezoekers mogelijk is. In ieder geval zijn we goed voorbereid. We verwachten woensdag meer nieuws. We hebben alle info al moeten doorgeven, onder meer over het aantal marktkramers en het aantal vierkante meter dat wordt ingenomen. Hopelijk kan de donderdagse markt gauw hervatten.”