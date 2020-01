Maatwerkbedrijven Den Azalee, Mo Clean en Ergasia krijgen Vlaamse steun voor investeringen JVS

14 januari 2020

12u04 0 Sint-Niklaas Maatwerkbedrijven Den Azalee en Mo Clean uit Sint-Niklaas en Ergasia uit Stekene krijgen Vlaamse subsidies om een aantal investeringen te doen.

Vlaams minister voor Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft 111 investeringsprojecten van maatwerkbedrijven goedgekeurd. Samen zijn deze projectsubsidies goed voor een totaalbedrag van bijna 4 miljoen euro. “Met deze steun kunnen maatwerkbedrijven hun innovatiekracht versterken en doorgroeien tot sterke en wendbare ondernemingen. Concreet gaat het over steun voor investeringen in aangepaste werkprocedures, ondersteunende technologie, duurzame vervoersmiddelen op maat of gemoderniseerde productie-eenheden”, aldus Crevits.

Den Azalee in Sint-Niklaas krijgt 24.228 euro voor de aankoop van een CNG-wagen. Die vervangt het dieselvoertuig voor de textielophaling en de energiescanners.

Ergasia uit Stekene, dat mensen met autisme tewerkstelt, krijgt 52.160 euro. Daarmee zal het bedrijf in hoogte verstelbare werktafels kopen voor het inpakken van hun chocolade. Daarnaast wil ze met de aankoop van een minibusje op CNG haar medewerkers veilig naar de enclaves brengen en de verplaatsingsstress aanzienlijk verminderen.

Maatwerkbedrijf Mo Clean uit Sint-Niklaas krijgt 54.350 euro voor de aankoop van een geautomatiseerde straalmachine voor de reiniging, ontlakking en ontroesting van fietsen. Daarnaast is er ook nog een subsidie van 65.000 euro voor Mo Clean, voor advies en begeleiding in hun traject naar het kwaliteitslabel dat tegen 2021 verplicht is in de sector van de sociale economie.