Maatwerkbedrijf Den Azalee start weer op: herbruikbare goederen heel welkom bij Kringwinkels Joris Vergauwen

10 mei 2020

20u41 0 Sint-Niklaas De Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gilllis-Waas gaan maandag weer open. Ook het binnenbrengen van herbruikbare goederen is weer mogelijk.

Ook de Kringwinkels zijn opgelucht dat ze weer kunnen openen vanaf 11 mei. De inzameling van herbruikbare goederen heeft acht weken lang stilgelegen. Intussen zijn de recyclageparken wel al wekenlang opnieuw open. In de Kringwinkels van Den Azalee is het binnenbrengen van herbruikbare goederen vanaf maandag weer mogelijk, voorlopig van 10 tot 16 uur. Aan de poorten van de Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillils-Waas is daarvoor een nieuwe verkeerscirculatie van kracht. “We vragen iedereen met die nieuwe verkeerssituatie rekening te houden, net als met de strikte maatregelen die iedereen moet naleven”, klinkt het.

De ploegen van Den Azalee gaan ook opnieuw op pad om herbruikbare goederen gratis thuis op te halen. Er kan opnieuw een afspraak gemaakt worden voor een gratis ophaling op het nummer 03/766 70 45 of via info@vzwdenazalee.be.

Verder gaan ook alle andere diensten van het maatwerkbedrijf Den Azalee aan de slag. Het fietspunt aan het station van Sint-Niklaas is er weer voor alle kleine fietsherstellingen en fietsverhuur en ‘t Strijkateljee van Den Azalee naast De Kringwinkel in Sint-Niklaas is terug open. Alleen op de opening van het sociaal restaurant De Variant is het nog wachten.