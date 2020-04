Maatwerkbedrijf Den Azalee is inzamelpunt bij actie ‘Maak je mondmasker’ Joris Vergauwen

29 april 2020

07u41 0 Sint-Niklaas Het maatwerkbedrijf Den Azalee is in Sint-Niklaas één van de inzamelpunten voor de nationale actie ‘Maak je mondmasker’.

In ons land is de nationale naaiactie ‘Maak je mondmasker’ gelanceerd, met als doel om iedereen achter de naaimachine te krijgen om herbruikbare mondmaskers te maken. Wie zijn stapeltje mondmaskers heeft afgewerkt of linten of stoffen wil doneren, kan dat bij verscheidene inzamelpunten in de buurt.

Den Azalee is één van die belangrijke inzamelpunten te Sint-Niklaas. Het inzamelpunt is gevestigd aan de ingang van Den Azalee en het Sint-Niklase Opleidings- en Oriëntatiecentrum (OOC) in de Nobels-Peelmanstraat 17 in Sint-Niklaas, aan de achterkant van De Kringwinkel. Het inzamelpunt is elke werkdag open van 8.30 tot 16 uur.

Voor het doneren, wordt gevraagd om de mondmaskers of het materiaal te steriliseren en het in een afsluitbare zak te steken.

Den Azalee zal de gedoneerde mondmaskers bezorgen aan sociale instellingen en organisaties, zoals opvang- en dagcentra voor andersvaliden, maar ook aan kinderopvangcentra en scholen in Sint-Niklaas.