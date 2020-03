Maatwerkbedrijf Den Azalee gestart met maken mondmaskers voor woonzorgcentra en hulpverleningszone Waasland Joris Vergauwen

24 maart 2020

16u22 0 Sint-Niklaas Het maatwerkbedrijf Den Azalee uit Sint-Niklaas is gestart met het maken van mondmaskers voor woonzorgcentra in de regio en gezichtsmakers met een speciaal ingebouwde filter voor de hulpverleningszone Waasland.

Zo’n dertig medewerkers van Den Azalee zitten sinds deze week elke dag achter de naaimachines. Ze maken er twee verschillende mondmaskers. Een eerste reeks is bedoeld voor de woonzorgcentra in de buurt. Het gaat om de zogenaamde chirurgische gezichtsmakers. Een andere serie maskers is voorzien van een speciale filter en gaat naar de brandweerlui en ambulanciers van de hulpverleningszone Waasland.

De medewerkers zijn aan de slag in de cafetaria van het maatwerkbedrijf en in het sociaal restaurant De Variant, die voor de gelegenheid zijn omgebouwd tot naaiateliers. “De voorbereidingen voor de productie van de mondmaskers kwamen vorige week vrijdag al op gang”, schetst Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen). “We zijn eerst op zoek gegaan naar de noodzakelijke en juiste stoffen. Intussen verzamelde het elektro-hergebruikcentrum van Den Azalee alle herstelde en bruikbare naaimachines, om vanaf deze week volop aan de slag te kunnen gaan. Het was even zoeken naar de juiste patronen voor het snijden van de stoffen, maar maandag konden ze daarmee beginnen. Sinds dinsdag zijn ook de naaimachines in het productieproces ingeschakeld.”

In het sociaal restaurant De Variant in de Lamstraat worden mondmaskers voor Zorgpunt Waasland gemaakt. In de Heistraat zijn de personeelscafetaria en de strijkdienst omgebouwd tot naaiateliers. “Voorlopig is het moeilijk in te schatten hoeveel maskers we per dag kunnen afwerken. Pas nu kunnen we zeggen dat de productie echt op gang is gekomen”, stelt Den Azalee-directeur Peter Maris.

Intussen vindt iedereen er zijn draai, zowel medewerkers als werk- en teamleiders. “We hebben voldoende personeel uit ons restaurant, de catering, de textielsortering en de strijkdienst om de naaiateliers te bemannen. De werk- en teamleiders van het elektro-hergebuikcentrum zorgen voor het voortdurend onderhoud van alle naaimachines zodat ze kunnen blijven draaien. En als de productie vlot verloopt, kunnen naast het Zorgpunt Waasland en de hulpverleningszone Waasland mogelijk nog andere diensten op Den Azalee beroep doen voor het leveren van mondmaskers.”