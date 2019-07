Maatregelen tegen droogte en hitte JVS

24 juli 2019

13u12 2 Sint-Niklaas Door de aanhoudende droogte en de hittegolf is er ook in Sint-Niklaas een captatieverbod op kwetsbare, ecologische waterlopen.

De plaatsvervangende gouverneur vaardigde een verbod uit om water op te vangen uit de Watergang van de Hoge Landen. Dit stroomgebied ligt grotendeels op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas, maar heeft enkele aansluitende beken in het noorden van Nieuwkerken. Het is dus onder meer voor landbouwers verboden om water te nemen uit die open waterlopen.

Het vuur- en rookverbod in de provinciale domeinen blijft uiteraard van kracht. Die maatregelen legde de provincie begin deze week op. In Sint-Niklaas geldt dat verbod in recreatiedomein De Ster. Het betekent concreet dat het niet langer is toegestaan om te roken of open vuur te maken.

De stad heeft verder een aantal maatregelen en voorschriften gebundeld om na te leven bij dit warme, droge weer. Info: www.sint-niklaas.be/warmedagen.