Maanzaad lanceert nieuwe song ‘De Zon’, mét videoclip: “Creatief zijn in coronatijden” Joris Vergauwen

28 maart 2020

20u34 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase reggaetrots Maanzaad heeft een nieuwe song klaar. Die heet ‘De Zon’ en is de voorbode van een nieuwe plaat die later dit jaar uitkomt. De band slaagde er zelfs in om in deze coronatijden een geweldige videoclip te maken.

Vier platen bracht Maanzaad uit, de voorlopig laatste in 2013. De voorbije zeven jaar bleef het eerder kalm. Maanzaad werkte wel nog aan nieuwe songs en bleef sporadisch optreden, maar nu is het vuur opnieuw stevig gaan branden. In de achtkoppige band van weleer zijn er intussen ook enkele wissels gebeurd: backingzangeressen Kimberly Dhondt en Inneke Van de Velde zegden de groep vaarwel, muzikant en producer Seppe ‘Irri’ De Klerck kwam erbij.

Zomerse onbezorgdheid

De voorbij maanden werkte de band intensief aan de nummers voor hun nakende live-album. Enkele dagen voor de coronacrisis om zich heen greep, finaliseerden ze de track ‘De Zon’. Dat nummer wordt nu gelanceerd, mét een videoclip. Geen evidentie in deze tijden. “Ieder bandlid heeft thuis beelden gemaakt met behulp van huis-, tuin- en keukengerei. Zo gaat dat nu eenmaal in een lockdown. De man met de meeste video-ervaring bracht alles samen tot een visuele COVID-19-vrije sensatie.” En die is meer dan geslaagd: electronica-wizard Irri, die in zijn homestudio ook de opnames en de productie van de songs voor zijn rekening neemt, zorgde bij de track, die zin doet krijgen in zomerse onbezorgdheid, voor een geweldige video.

Toeval wil dat het nummer gaat over de digitale wereld tegenover de echte wereld. “Een thema dat ieder van ons de deze weken tot in elke vezel raakt. We hopen dan ook van harte dat het een steun mag zijn in deze online tijden, en dat de luisteraar reflecteert over hoe we ons leven in het postcoronabestaan terug op de rails zullen zetten”, klinkt het bij Adriaan Cole, Shikha De Cock, Seppe De Klerck, Gino Waem, Mustafa Ketami, Kim Gorgon en Bart Van Gompel.

Festivalzomer

“Wij als muzikanten hopen uiteraard dat we snel weer op het podium kunnen kruipen. Optreden en die live-sensatie voelen, daar gaat het tenslotte om. Op dit moment horen we elkaar via whatsapp. We communiceren veel, maar repeteren is natuurlijk geen optie. Zoals iedereen hopen we dat de zon snel weer doorbreekt, dat we mekaar allemaal weer in de ogen kunnen kijken en dat er ook nog een festivalzomer in het verschiet ligt. En als de festivals dan ook nog oog zouden hebben voor lokale programmatie zou dat helemaal fantastisch zijn.”