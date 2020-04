Lions Club zet bewoners woonzorgcentra in de bloemetjes Kristof Pieters

01 april 2020

15u18 3 Waasland Lions Sint-Niklaas City heeft een grote bedeling van azalea’s georganiseerd onder de bejaarden in de Wase regio die momenteel geïsoleerd in hun rusthuiskamer verblijven. Ook zorgverleners werden in de bloemetjes gezet.

“Wij namen contact op met alle directies van de Wase rusthuizen en zo bezorgen wij een 1000-tal azalea’s aan een 20-tal rusthuizen in de regio”, zegt Jan Rombaut van serviceclub Lions Sint-Niklaas City. “De bloemen werden ons door azaleakweker Geert Verbrugge uit Lochristi aan een vriendenprijs geleverd.” De azalea’s werden afgezet bij Lionslid Stephan Van Der Gucht van Garage Rapid in Temse. Van daaruit vertrokken een aantal leden naar de verschillende rusthuizen. De azalea’s werden aan de deur afgeleverd. “Niet alleen de bewoners werden in de bloemetjes gezet maar ook alle zorgverstrekkers in de bewuste rusthuizen krijgen een exemplaar mee naar huis”, zegt Rombaut nog.

Lions Sint-Niklaas City telt 45 leden en organiseert elk jaar twee grote evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen. In de maand juni is er een maatjesavond en in het najaar een klassiek concert met de winnaars van de Koningin Elisabethwedstrijd van dat jaar in de Collegekerk te Sint-Niklaas.