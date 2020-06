Lions Club schenkt alcoholgel en mondmaskers aan vzw De Steiger Kristof Pieters

04 juni 2020

11u31 1 Belsele Onder het motto ‘We Serve’ hebben enkele leden van Lions Club Waasland de afdeling Lenteweelde van vzw De Steiger in Belsele bezocht om hen van alcoholgel en mondmaskers te voorzien. In totaal werden drie residentiële afdelingen en de dienst voor contextbegeleiding Mobilé bevoorraad.

Vzw De Steiger is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en voorziet residentiële opvang voor maximaal 37 kinderen. Evenveel kinderen worden ook nog eens ambulant begeleid. “Voor de kinderen en jongeren die bij ons verblijven komen de beschermingsmiddelen goed van pas”, klinkt het dankbaar. “Met de terugkeer naar school, maar ook voor het bezoek van de ouders aan hun kinderen hier ter plaatse, kunnen we zo de nodige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen nemen.”

Afgelast benefietconcert

Lions Club Waasland moest door de coronacrisis het benefietconcert eind mei annuleren. “We hebben in de plaats onze sponsors aangesproken om geld in te zamelen voor dit initiatief. In totaal werden dankzij hun steun meer dan 1.500 maskers, 500 liter alcoholgel, 100 gelaatsschermen en 250 zogenaamde ‘comfort straps’ aangekocht.” Daarnaast werden nog een 350-tal FFP2-maskers lokaal verdeeld onder de medische hulpdiensten, woonzorgcentra, scholen en thuisverpleegdiensten.