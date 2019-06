Linkse rapper in dialoog met Schild & Vrienden: “Waarom praten we gewoon niet wat meer met elkaar?” Joris Vergauwen

07 juni 2019

14u15 0 Sint-Niklaas De groeiende verdeeldheid tussen links en rechts, tussen wij en zij, over mensen die roepen zonder te luisteren: het zit Tom De Rocker (33) hoog. Als zelfverklaarde linkse denker en rapper wil hij muren slopen. Daarvoor nodigde hij onlangs een Schild & Vrienden-lid uit om gewoon samen een pint te gaan drinken en in dialoog te gaan. “Ik vind dat we opnieuw veel meer moeten praten met mekaar.” Een aanzet geeft hij met de voorstelling ‘Kleine Wereld’, binnenkort in het Museumtheater in Sint-Niklaas, waarmee hij oproept om meer te luisteren zonder te (ver)oordelen.

“Ik voel de verdeeldheid in onze samenleving alsmaar groter worden. De verkiezingen hebben dat nog een beetje versterkt. Alsof we in twee kampen zijn verdeeld: links en rechts, zonder tussenweg. En we lijken alsmaar minder in staat om met elkaar in dialoog te gaan”, vertelt Tom De Rocker, die als ‘Hugo’ al jarenlang als hiphopartiest op de barricades staat. “Ik geef zonder meer toe: zie mezelf als een linkse denker. En ik werk in de sociale en culturele sector, waar ik vooral mensen uit het linkse spectrum ontmoet. Ik kende eigenlijk niemand die echt rechts is. Op de sociale media wordt dat nog extra in de hand gewerkt: door de algoritmes van Facebook kwam ik ook daar niet in contact met rechtse mensen en groepen. Ik heb dan maar zelf het initiatief genomen om dat te veranderen.”

Op Facebook ging Tom De Rocker actief op zoek naar rechtse meningen. “Ik ben vaak online in discussie gegaan met leden van extreemrechtse organisaties, maar op Facebook is dat frustrerend. Het is bijna onmogelijk om er een deftige dialoog op te starten, het is meer beschimpen en uitlachen. Dus heb ik na een tijdje een oproep gelanceerd om met rechtse denkers op café te gaan. Gewoon ‘old fashioned’: een pint pakken en praten. Daar kwam weinig reactie op, dus heb ik uiteindelijk een bericht gestuurd naar iemand van Schild & Vrienden uit het Waasland. En met die persoon ben ik aan de toog van een café beland.”

“Waardevol”

“Ik ben voor een goed gesprek, face-to-face. Ik voel me ook niet beter dan iemand met een andere mening. Ik wil alleen graag weten hoe iemand een bepaalde visie heeft ontwikkeld, wat daar achter zit. En met dat Schild & Vrienden-lid was het een goed gesprek. We hebben geen zware discussie gehad, maar vooral geluisterd naar elkaar. Zoals het zou moeten, eigenlijk. Het voordeel tegenover de sociale media is dat er dan een mens voor je zit, met een gezicht en een verhaal. En ik keurde zijn standpunten niet goed, maar het feit dat er een gesprek was, bleek heel waardevol, voor ons allebei. Het is goed om soms je eigen ideeën even aan de kant te zetten, om je te proberen in te leven, zonder te willen overtuigen. Natuurlijk zal ik nooit racisme goedkeuren, maar ik keur het ook niet goed dat sommige mensen zichzelf boven anderen plaatsen en zeggen dat hun mening er niet toe doet. We kunnen maar één ding doen en dat is blijven praten, met al onze woorden, tesamen.”

Kleine Wereld

In het museumtheater brengt Tom De Rocker in oktober de voorstelling ‘Kleine Wereld’, waarin hij het met woorden en muziek heeft over dit thema. “En ik hoop dat er na de voorstelling nagepraat wordt, dat het een aanzet vormt om verder in dialoog te gaan. Zo’n avonden wil ik in de toekomst meer organiseren: momenten om te luisteren, naar verschillende meningen, van verschillende sprekers. Voor die voorstelling ben ik ook muziek aan het maken. Het eerste dat ik naar buiten breng, is het nummer ‘Help’. In de video vecht een linkse versie van mezelf tegen een rechtse versie, met de Vlaamse vlag als inzet, die dreigt te verzakken in het water, als symbool voor de dreigende klimaatverandering. Want daar gaat het ook om: gaan we met z’n allen blijven stilstaan en zelfs achteruitgaan, terwijl er nog zoveel grotere problemen op ons afkomen?”

De voorstelling ‘Kleine Wereld’ is opgenomen in het programma van het Cultuurcentrum seizoen 19-20. Info: www.ccsint-niklaas.be.