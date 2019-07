Line-up Villa Pace compleet: zeven nieuwe namen vervolledigen affiche stadsfestival JVS

29 juli 2019

22u53 3 Sint-Niklaas Met TaxiWars, The Calicos, Goe Vur in den Otto, Titia, Vandal X, Raveyards en Haemers heeft het Sint-Niklase stadsfestival Villa Pace de laatste zeven namen bekend gemaakt.

De affiche voor Villa Pace is compleet. Eerder waren al de namen van onder meer Hooverphonic, Bart Peeters, Baloji, Stikstof, Blu Samu, Stake, Jan Verstraeten, Douglas Firs, Black Flower, CJ Bolland en Nico Morano bekend gemaakt. Nu zijn daar nog zeven nieuwe bands en artiesten aan toegevoegd. Meest bekende naam is TaxiWars, één van de bands van Tom Barman. Op 6 september komt hun derde plaat ‘Artificial Horizon’ uit, de dag erna staan ze op Villa Pace. Ze sluiten op zaterdag 7 september af op ’t Plein en delen er het podium met Raveyards. Aan ’t Plein bevindt zich ook de clubstage van Villa Pace, De Nest. Daar zaten nog twee gaten in de line-up van zaterdag. Die worden ingevuld door de peetvaders van de noiserock Vandal X en de hardcore punk van Haemers.

Krankenhaus lost met Titia (NL) nog een headliner en daarmee is de affiche van hun podium ook compleet. Op de Grote Markt openen op vrijdag 6 september The Calicos het hoofdpodium. Na die winnaars van Humo’s Rockrally 2018 volgen nog Douglas Firs en Bart Peeters.

Villa Pace is een gratis stadsfestival met zes podia in het centrum van Sint-Niklaas: Grote Markt, ‘t Plein, De Nest, Castrohof, Krankenhaus en Terrazza. Het vindt plaats op 6, 7 en 8 september. Info: www.villapace.be