Liefst één op de drie inwoners koopt slot voor huisvuilcontainer: “Veel meer dan verwacht” JVS

28 juni 2019

08u37 0 Sint-Niklaas Van de 31.000 grijze huisvuilcontainers die vanaf volgende week in Sint-Niklaas op straat zullen staan, beschikken er bijna 10.000 over een slot, bijna 1 op 3 dus. Dat slot konden inwoners voor 25 euro aankopen bij de levering van de container door afvalintercommunale MIWA. “Dat is veel meer dan verwacht, zeker in vergelijking met andere diftarregio’s”, klinkt het bij MIWA. Vanaf volgende week betalen inwoners van Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster voor het aangeleverde gewicht van het restafval.

Bijna één op de drie Sint-Niklazenaren zet vanaf volgende week de huisvuilcontainer slotvast op straat. Zij vrezen dat er anders afval van anderen in hun container zou kunnen belanden, waardoor zij opdraaien voor de kosten. Volgende week gaat immers het diftarsysteem van start, waarmee inwoners betalen voor het aantal kilo restafval dat ze aanbieden.

In Sint-Niklaas heeft afvalintercommunale MIWA in totaal 31.320 huisvuilcontainers verdeeld. Daarvan beschikken er 9.664 over een slot, dus bijna 1 op 3. “Dat is absoluut veel meer dan verwacht, zeker in vergelijking met andere diftarregio’s. De stedelijke context kan mogelijks hiervoor een verklaring zijn”, klinkt het bij MIWA.

De huisvuilcontainers kunnen ‘s avonds na 18 uur op straat worden gezet, of op de ophaaldag voor 6 uur ‘s ochtends. Om te vermijden dat afval van anderen in de huisvuilcontainer belandt, konden inwoners een slot aanvragen bij MIWA voor 25 euro, wat zal aangerekend worden op het eerste aanslagbiljet. Een gesloten container kan alleen geopend worden door de sleutel van de eigenaar of via het mechanisch ledigingssysteem van de ophaalwagen.

Toch houdt MIWA geen rekening met grote ‘afvalmisbruiken’ vanaf volgende week. “Uit de ervaring van meer dan 112 Vlaamse gemeenten waar met diftarcontainers wordt gewerkt, weten we dat het storten van restafval in iemand anders zijn container een eerder te verwaarlozen gegeven is.”

In Sint-Gillis-Waas zijn in totaal 7.946 huisvuilcontainers verdeeld, waarvan er 1.954 over een slot beschikken. In Stekene gaat het om 8.171 containers, waarvan 1.681 met slot. En in Waasmunster beschikken 752 van de 4.609 containers over een slot.

Afrekening

Telkens na een periode van 6 maanden verstuurt MIWA een aanslagbiljet. In januari 2020 volgt dus de eerste afrekening.