Lichtere straffen in beroep voor familie die drugs dealde Jeffrey Dujardin

25 juni 2019

17u52 0 Sint-Niklaas Het Gentse hof van beroep heeft celstraffen tot vijf jaar met uitstel uitgesproken voor een familie van Albanese afkomst die cocaïne dealde in Sint-Niklaas en omgeving. In eerste aanleg kregen ze nog een effectieve celstraf. Daarnaast werd in beroep een bedrag van 450.000 euro verbeurd verklaard.

De bal ging aan het rollen eind januari 2018. De Federale Gerechtelijke politie slaagde er dan in om de drie broers op te pakken. Daarvoor werd een grondig telefonieonderzoek gevoerd en bij huiszoekingen in Sint-Niklaas werden grote hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen. De drugs bevonden zich in garageboxen. Er werden ook vier wagens en 32.000 euro aan cash geld in beslag genomen. De broers en de familieleden minimaliseerden de feiten sterk, maar ze kregen in eerste aanleg toch zware straffen.

De twee kopstukken van de familie, Gëzim L. en Martin L. kregen toen de zwaarste straf. Zij kregen elk vijf jaar cel. De derde broer, Erlind L., kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. In beroep zijn die straffen omgezet naar straffen met uitstel, elk kreeg 18 maanden uitstel. Daarnaast werd een bedrag van 450.000 euro verbeurd verklaard.