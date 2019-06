Levert één aangetroffen haartje de doorbraak naar moord op Jens De Block? Koen Baten

08 juni 2019

14u13 0 Sint-Niklaas Een haartje van 19 jaar oud, dat vormt mogelijk de doorbraak in de moord op Jens De Block. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad vandaag. DNA-onderzoek moet nu aantonen van wie het haar is. De twintiger werd vermoord in Sint-Niklaas in oktober 2000. Jurgen R. en Yves H., beiden geen onbekenden voor het gerecht, zijn de hoofdverdachten en werden beiden in verdenking gesteld.

Bijna 20 jaar lang bleef de moord op Jens De Block (29) onopgelost. Aan een garagebox in de Houtbriel werd zijn lichaam gevonden, maar een spoor naar de daders ontbrak. Tot Jurgen R. in het vizier kwam en ze zijn DNA vergeleken met het aangetroffen DNA op Jens De Block. R. ontkent ook maar iets met de feiten te maken te hebben en wijst op zijn beurt dan weer naar Yves H., met wie hij ook al samen terecht stond voor de kanaalmoord in Buggenhout.

Beide verdachten blijven zeggen dat ze niets te maken hebben met de moord, maar ze zijn wel beiden als verdachten aangehouden in deze zaak. Yves H. zit intussen al een celstraf van 30 jaar uit voor een andere moordzaak op Eric Van Spitael. Jens De Block zou om het leven gebracht zijn met een bierglas na enkele steken.

Het is nu afwachten op de resultaten van het DNA-staal van het haar.