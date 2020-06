Leopold II-laan verdwijnt nu toch: “Tijd is rijp om straatnaam te veranderen” Joris Vergauwen

10 juni 2020

14u10 2 Sint-Niklaas De Leopold II-laan in Sint-Niklaas verdwijnt dan toch. De straatnaam heeft de voorbije jaren al vaker ter discussie gestaan, maar nu is voor burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) de tijd gekomen. “Ik denk dat er nu een heel breed draagvlak is om de Leopold II-laan een nieuwe naam te geven.”

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft bij ons de discussie over de wandaden van koning Leopold II in Congo weer doen oplaaien. De voorbije dagen zijn op vele plaatsen standbeelden van Leopold II beklad en zelfs weggehaald. En ook voor de Leopold II-laan in Sint-Niklaas, vlakbij het station en Siniscoop, heeft het gevolgen. Het lijkt nu definitief afgelopen voor die straatnaam. “In het verleden is er meermaals discussie geweest over de Leopold II-laan en het komt nu inderdaad weer naar boven. Ik heb de indruk dat we op het punt zijn gekomen dat niemand nog principieel tégen een nieuwe straatnaam kan zijn”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “We zullen het erover hebben in het schepencollege en de gemeenteraad. Om een straatnaam te veranderen, moet er een heel traject worden afgelegd. En welke nieuwe naam de straat zal krijgen, moet dan ook worden besproken.”

In het verleden waren er vooral praktische en administratieve bezwaren om de straatnaam te veranderen. Bewoners, vennootschappen en vzw’s moeten dan immers hun adres veranderen, met in sommige gevallen nogal wat administratieve rompslomp tot gevolg. “Maar nu is er een veel breder draagvlak om de straatnaam te wijzigen dan vroeger. Dat heeft de dood van George Floyd ook in gang gezet.”

Massamoordenaar

Amper een half jaar geleden drong sp.a er nog op aan om een aantal straatnamen te wijzigen, waaronder die van Leopold II. Een paar jaar geleden was er ook een discussie over het schilderij van Leopold II in de trouwzaal van het stadhuis. En in 2010 probeerde Wouter Van Bellingen, die nationale bekendheid verwierf toen hij in 2007 de eerste zwarte schepen van Vlaanderen werd, ook nog om de straatnaam te laten veranderen. “Voordat Hitler op het wereldtoneel verscheen, stond het begrip massamoordenaar gelijk aan Leopold II”, zei Van Bellingen toen. “Zo’n straatnaamwissel zou overigens geen precedent zijn. In 1998 werd het Kardinaal Mercierplein veranderd naar Houtbriel. Die man had minder op zijn kerfstok om van de straatgevel te verdwijnen.” Tien jaar na die woorden komt het er dan toch van.