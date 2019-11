Exclusief voor abonnees Leo De Clercq (90) is met zijn wijn- en likeurenzaak oudste ‘starter’ van het land: “Wat je zelf lust, verkoop je liever” Bieke Cornillie

01 november 2019

18u42 24 Sint-Niklaas Dronken was hij nog nooit, maar proeven doet hij van elke fles die in zijn winkel binnenkomt. “Want wat je zelf goed vindt, verkoop je liever.” Leo De Clercq is 90 en sinds ‘Wijnen en likeuren De Clercq’ deze zomer officieel op zijn naam kwam, is hij de oudste ‘starter’ van het land.

Op zijn kast in de achterkeuken staan twee kristallen glaasjes met een bierviltje op. Rechts ervan een fles Wortegemsen. Links een witte Bouchard Père et fils Macon Village van 2015. “Ik zie niet graag een leeg glas. Maar evenmin een vol”, lacht Leo De Clercq, terwijl hij er uit zijn buffetkast nog twee extra haalt. “Van mijn grootmoeder nog. En als je weet dat ik al 90 ben... glazekes uit 1900 dus.” Het zijn zijn proefglaasjes. Deze keer citroenjenever en witte wijn, volgende keer wat anders. Leo drinkt niet, hij proeft. “En dat is iets helemaal anders. Wat je zelf goed vindt, verkoop je beter. Als het je goesting niet is, kan je het niet verkopen. Die Macon Village, bijvoorbeeld. Ging perfect bij mijn vis van deze middag. Dat wijnhuis bestaat al van in de achttiende eeuw. Dan mag je er quasi van op aan dat het een goeie is. Als je niet deugt, ga je zo lang niet mee. Bij mij is dat hetzelfde, hé.”

