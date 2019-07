Lena Serwir is de tiende kinderstadsdichter JVS

02 juli 2019

13u58 0 Sint-Niklaas Lena Serwir is in Sint-Niklaas verkozen tot nieuwe kinderstadsdichter.

Al voor de tiende keer werd er in Sint-Niklaas een kinderstadsdichter aangesteld. Deze keer is dat Lena Serwir geworden, leerling van de eerste graad van Forum De Vinci in Sint-Niklaas. Ze overtuigde die jury met haar gedicht ‘Hoe dicht je?’. Onder de titel ‘Dichten is te gek!’ werd iedereen uitgenodigd om voor deze tiende editie feestelijke en gekke gedichten te schrijven over Sint-Niklaas.

De nieuwe kinderstadsdichter zal, net als haar voorgangers, op enkele feestelijke momenten zoals de Vredefeesten, de Sinterklaasperiode en het winterse evenementenseizoen een poëtische hulde aan de stad brengen.

En het blijft jaar na jaar een opmerkelijke vaststelling: ook de tiende kinderstadsdichter is een meisje. Voor jongens lijkt het stadsdichterschap een onbereikbare droom. Gingen Lena Serwir voor: Olivia Wittock (2010), Emma Franckaert (2011), Elnura Kaşikirik (2012), Nina Van Ingelghem (2013), Yasmin Kirhan (2014), Camille Wellens (2015), Eefje Brandt (2016), Camille Bourgeois (2017) en Kaat De Block (2018).