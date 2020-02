Legendarische punkrocker Marky Ramone komt naar De Casino met zijn band Blitzkrieg Joris Vergauwen

26 februari 2020

13u32 2 Sint-Niklaas Op vrijdag 5 juni speelt Marky Ramone’s Blitzkrieg in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Marky Ramone was de drummer van de legendarische New Yorkse punkband The Ramones.

Van de legendarische punkband The Ramones blijft vandaag alleen Marky Ramone over. In 2001 overleed zanger en boegbeeld Joey Ramone, in 2002 bassist Dee Dee Ramone en in 2004 gitarist Johnny Ramone. Marky Ramone, in het dagelijkse leven Marc Bell, was van 1978 tot 1996 de drummer van de band, op een viertal jaar na door een drankprobleem.

De punkrocker houdt nu de herinnering aan The Ramones levendig met Marky Ramone’s Blitzkrieg, waarbij de klassiekers uit het Ramones-repertoire uiteraard allemaal passeren. Op vrijdag 5 juni komt Marky Ramone met zijn bag of hits naar De Casino in Sint-Niklaas. “Verwacht een donderend offensief aan klassiekers, van ‘Rock ‘n’ Roll High School’, ‘Blitzkrieg Bop’, ‘I Wanna Be Sedated’ tot ‘Teenage Lobotomy’ en ‘Sheena Was a Punk Rocker’!”, klinkt het.

De ticketverkoop start donderdag 27 februari om 11 uur via www.decasino.be. Hey ho, let’s go!