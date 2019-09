Leerpunt kaart problematiek van laaggeletterdheid aan: “Eén op tien ouders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen” JVS

12u23 0 Sint-Niklaas In deze ‘Week van de geletterdheid’ voert Leerpunt Waas en Dender campagne om de aandacht te vestigen op het feit dat er nog steeds heel wat mensen laaggeletterd zijn. De focus ligt dit jaar op ouders van kinderen uit de basisschool.

Wie laaggeletterd is, heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitalisering. Bij ouders van kinderen uit de basisschool is 1 op de 10 laaggeletterd, stelt Leerpunt. “Dat betekent dat ze de uitnodigingsbrieven voor een oudercontact of de brieven voor een klasuitstap moeilijk kunnen lezen of begrijpen. Eén op negen ouders heeft het moeilijk met eenvoudige rekenopdrachten, waardoor ze de rapporten van hun kinderen niet correct kunnen interpreteren. En voor één op acht ouders vormen de verwachtingen op vlak van computervaardigheden een struikelblok. Daardoor lukt het hen niet om de digitale agenda van hun kinderen te raadplegen of de foto’s uit de klas van hun kind te bekijken. Dit alles bemoeilijkt het contact met de school en zorgt meteen ook voor een achterstand bij hun kinderen”, klinkt het bij Leerpunt Waas en Dender.

Deze week maakt het zoveel mogelijk leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en andere medewerkers in de basisscholen attent op het probleem.

Leerpunt Waas en Dender, met thuisbasis in de Mercatorstraat in Sint-Niklaas, geeft cursussen aan volwassenen, zowel voor lezen en schrijven als voor rekenen, computer en cursussen om jezelf te ontplooien. De lessen vinden plaats in Sint-Niklaas, Lokeren, Dendermonde en Wetteren.