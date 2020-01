Leden drugsbende krijgen tot veertig maanden cel voor dealen coke en cannabis Nele Dooms

09 januari 2020

12u10 1 Sint-Niklaas De correctionele rechter in Dendermonde heeft de leden van een drugsbende, actief in Sint-Niklaas met dealen van cocaïne en cannabis, veroordeeld. De opbrengst werd aan luxegoederen besteed. Kopstuk Zino E. (22) kreeg veertig maanden gevangenisstraf.

In totaal stonden zeven bendeleden terecht. Ze dealden in 2018 cannabis, cocaïne en hasj op grote schaal. Kopstuk Zino E., in juni 2019 nog maar veroordeeld voor een drugshandel in 2016 rond de stationsbuurt in Sint-Niklaas, en de andere betrokkenen verdienden grof geld aan hun handel en spendeerden dat aan luxe, zoals merkkledij. Toen E. in mei vorig jaar werd aangehouden, bleek uit onderzoek dat hij gedurende een jaar voor in totaal zo’n 186 kilogram aan cannabis, cocaïne en hasj aan de man had gebracht in Sint-Niklaas en de rest van het Waasland.

Zelf minimaliseerde Zino E. (22) de feiten, maar de vondst bij huiszoekingen bewijst het tegendeel. “Meer dan twintig T-shirts van het dure Philipp Plein, aangevuld met nog andere kledingstukken van dat merk, handtassen van Louis Vuiton en schoenen van Louboutin zijn er gevonden”, merkte de rechter tijdens het proces op. “Met een maandinkomen van zo’n 1.300 euro kan dat onmogelijk gekocht zijn. Dit gaat om een waarde van duizenden en duizenden euro’s. Je mag in je verklaringen dan al gezegd hebben dat je stom en naïef was, de rechtbank is dat niet.”

Aandeel minimaliseren

E. gaf toe dat hij gedeald had, maar niet op de grote schaal die de openbaar aanklager hem verwijt. Ook andere beklaagden probeerden hun aandeel zoveel mogelijk te minimaliseren. De moeder van E., die ook terechtstaat, beweerde zelfs dat ze niet op de hoogte was van de drugshandel. “Ik had een vermoeden dat E. misschien verkocht, maar ik wist het niet. Hij ontkende als ik hem daar om vroeg. En ik was niet veel thuis”, zei ze.

De openbaar aanklager vond dat standpunt alvast heel ongeloofwaardig. “Deze vrouw trekt de naïeve kaart, maar dat klopt niet”, zei procureur Sabine Goeman. “Er kwamen massa’s geld binnen terwijl ze thuis was. Bij een huiszoeking bleken er duizenden euro’s verstopt te zitten achter een plint aan de muur. En ook in een paardentrailer werden er spullen verstopt.”

Moeder veroordeeld

Het waren telefoontaps, observaties en huiszoekingen die de drugsbende uiteindelijk in kaart bracht. Wekelijks vonden er verschillende ritten plaats voor het aanbrengen en het afleveren van de drugs, waarbij het geld telkens verstopt werd. Naast Zino E. kregen ook de andere betrokkenen serieuze straffen. Die varieerden van werkstraffen tot gevangenisstraffen van 15 maanden tot 2 jaar met uitstel. De moeder van E. werd veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel.