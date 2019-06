LBC Volwassenenonderwijs start nieuw opleiding apotheekassistent: “Grote nood aan gemotiveerde mensen” Kristof Pieters

02 juni 2019

19u14 0 Sint-Niklaas Om het tekort in de sector op te lossen, is het LBC Volwassenenonderwijs in Sint-Niklaas van start gegaan met een nieuwe opleiding apotheekassistent. De opleiding is uniek voor de provincie en wordt gedoceerd door apothekers uit het veld.

Eén van de docenten is Stijn Lazeure van apotheek COOP in Sint-Pauwels. “Ik geef twee avonden per week les”, vertelt hij. “Er is een grote nood aan apotheekassistenten. Een knelpuntberoep is het niet meer maar het is niet makkelijk om goede en vooral gemotiveerde mensen te vinden. Per apotheek heb je toch al snel drie assistenten nodig. Zij helpen niet alleen klanten maar moeten ook geneeskundige voorschriften kunnen lezen en bereidingen maken. Ik kan alleen maar toejuichen dat deze opleiding nu in het volwassenenonderwijs wordt aangeboden. Mensen die deze opleiding volgen, kiezen heel bewust voor deze job en ze krijgen naast theorie ook heel wat praktijkervaring.”

De lessen zijn gespreid over twee avonden in de week en op zaterdag. De cursisten kunnen wel zelf het tempo bepalen. Alle modules kan men in principe op twee jaar tijd doorlopen.

“In het eerste jaar zijn 13 cursisten gestart waarvan de jongste 19 is en de oudste 65”, zegt opleidingsdirecteur Hilde Penneman. “Volgend jaar gaan de eerste cursisten op stage. We spelen met deze opleiding in op een grote vraag bij de apothekers. Ook onze andere opleidingen zijn heel praktijkgericht en bieden snel werk. Het gaat bijvoorbeeld om uitvaartmedewerker of zorgkundige. In een ouder wordende samenleving worden zulke jobs steeds belangrijker.”

Joke Van Hoye (37) en Dorine Van Bogaert (31) zijn twee cursisten apotheekassistent. Beide werken nu ook al in de zorgsector. “Maar door rugproblemen moest ik me heroriënteren”, vertelt Joke. “Deze opleiding sprak me meteen aan.” Dorine is eveneens zorgkundige maar wou een nieuwe uitdaging. “En doordat de opleiding in avondonderwijs wordt aangeboden is dit een haalbare kaart”, legt ze uit.

Na de zomervakantie gaat LBC Aan de slag met een nieuwe lichting cursisten. Wie geïnteresseerd is in de nieuwe opleiding, is welkom op een infomoment op maandag 3 juni of dinsdag 27 augustus om 19 uur in de Broederschool Biotechnische en Sport, Weverstraat 23 in Sint-Niklaas.

Meer info via http://sintniklaas.lbconderwijs.be/content/cursussen-apotheekassistent