Laptop en dashcam gestolen uit geparkeerde auto’s Kristof Pieters

12 januari 2020

13u44 0 Sint-Niklaas In de Jan Breydelstraat in Sint-Niklaas werd vrijdagochtend rond 8 uur een inbraak vastgesteld in een geparkeerde auto. De dieven gingen aan de haal met een laptop. Er was geen braakschade aan het voertuig.

Rond half vijf was er ook een inbraak in een auto in de Leopold II-laan. Die wagen stond in een garage. De dieven maakten een dashcam en een zonnebril buit.