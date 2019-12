Landjuweelfestival komt in 2020 naar Sint-Niklaas JVS

09 december 2019

Volgend jaar wordt het 84ste Landjuweelfestival in Sint-Niklaas georganiseerd.

Het Landjuweelfestival is hét evenement van het jaar voor het amateurtheater. Sinds 2016 organiseert de vzw Opendoek het Landjuweelfestival elk jaar in een andere stad. Dit jaar was Brussel de gaststad. Eerder kwamen al Mechelen, Oostende en Genk aan de beurt.

Op de slotvoorstelling in Brussel kondigde de organisatie aan dat het 84ste Landjuweelfestival in Sint-Niklaas zal neerstrijken in 2020, van 4 tot en met 8 november.

Het Landjuweelfestival toont het amateurtoneel in al zijn kwaliteit en diversiteit. Amateurverenigingen uit heel Vlaanderen en hun fans zakken in die periode naar Sint-Niklaas af om boeiend, ontroerend, geestig, pakkend theater te brengen. Het festival toont de meest belangwekkende voorstellingen die het voorbije seizoen te zien waren in Vlaanderen en Brussel. De amateurgezelschappen proberen tijdens het festival de hoofdprijs in de wacht te slepen.

Iedereen kan overigens zijn kans wagen. “Heb je een geschikte voorstelling op stapel staan? Aarzel niet om een evaluatie aan te vragen. En wie weet speel je volgend jaar op het 84ste Landjuweelfestival”, klinkt het.

Meer info: www.opendoek.be