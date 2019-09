Landelijke Gilde Sinaai viert honderdste verjaardag JVS

30 september 2019

11u01 0 Sint-Niklaas De Landelijke Gilde van Sinaai heeft het voorbije weekend de honderdste verjaardag gevierd op de Dries.

Het voorbije weekend was er heel wat te zien op de Dries van Sinaai, waar de Landelijke Gilde het eeuwfeest vierde. Het verhaal van die vereniging gaat terug tot november 1919, toen er in Sinaai een Boerengilde werd opgericht. ‘Alleen zijt ge niets, verenigd zijt ge sterk’, was het uitgangspunt. Door de jaren heen veranderde de Boerengilde naar een plattelandsvereniging, de ‘Landelijke Gilden’, en kon iedereen die een band had met het platteland aansluiten.

Vandaag, honderd jaar later, is Landelijke Gilde Sinaai een vereniging met 250 leden waarvan nog amper 17 landbouwers. Om de honderdste verjaardag in de kijker te zetten, lag er een groot bloementapijt rond de boom op de Dries, waarmee in 8 taferelen de geschiedenis van de Gilde werd uitgebeeld. Verspreid op de Dries stonden landbouwdieren en –voertuigen opgebouwd uit strobalen. Verder kon iedereen er een aantal oude ambachten bekijken en was er zondagmorgen een tractorwijding. Verder was er zaterdag ook de jaarmarkt en een braderij in Sinaai.