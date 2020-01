Laat een zorgverlener even voor je garage of oprit parkeren: stad stelt ‘parkeren + zorg’-stickers ter beschikking Joris Vergauwen

13 januari 2020

14u51 0 Sint-Niklaas Inwoners van Sint-Niklaas kunnen een gratis ‘parkeren + zorg’-stickers krijgen bij de stad om aan hun gevel op te hangen. Daarmee geven inwoners aan dat ze tijdelijk de plaats voor hun oprit of garagepoort ter beschikking stellen aan dokters, thuisverplegers, kinesisten of andere zorgverleners.

Zorgverleners hebben vaak moeite om een parkeerplaats te vinden. In sommige centrumstraten is er soms helemaal geen plaats om reglementair te parkeren. Daarom stelde gemeenteraadslid Filip Herman (N-VA) vorig jaar voor om een ‘parkeer- en zorgsticker’ in te voeren in Sint-Niklaas, die ook al in een aantal andere steden en gemeenten wordt gebruikt. “Daarmee geef je als inwoners toelating aan zorgverleners om voor je oprit of garage te parkeren, gedurende het bezoek aan een patiënt. Mijn vader was thuisverpleger. Voor hem was het niet altijd makkelijk om te parkeren, zeker in de stad. We kunnen hiermee die doelgroep beter ondersteunen”, aldus Filip Herman.

Meldingskaart

Dokters, thuisverplegers, kinesisten en andere zorgverleners moeten dan wel hun meldingskaart van zorgverlener voor de voorruit van hun voertuig plaatsen, met daarop het adres waarop ze aan het werk zijn en hun telefoonnummer. Alleen zorgverleners die beschikken over zo’n meldingskaart kunnen van het systeem gebruikmaken.

Om oplossingen te zoeken voor de parkeerproblematiek voor zorgverstrekkers in de binnenstad werd een tiental jaar geleden die meldingskaart voor zorgverleners geïntroduceerd. De kaart moet aangevraagd worden bij de politie. “Die zorgverlenerskaart laat al ‘niet-hinderlijk foutief parkeren’ toe onder strikte voorwaarden. In 2016 werd op vraag van de zorgsector ook al een jaarabonnement voor zorgverstrekkers ingevoerd, met een kostprijs van 100 euro per jaar, zodat zij ook kunnen parkeren in parkeerzones zonder extra te betalen. Als een zorgverlener gebruikmaakt van de zorgverlenerskaart om niet-hinderlijk foutief te parkeren, moet men telkens het adres van het huisbezoek en een gsm-nummer achterlaten op de kaart zodat de politie direct contact kan opnemen indien nodig. Tot voor kort mocht men met deze meldingskaart niet voor een oprit of garagepoort parkeren. Met deze sticker geven inwoners aan dat dat wél mogelijk is”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

De sticker is verkrijgbaar aan de infobalie van het stadhuis, in het welzijnshuis en in de deelgemeentehuizen en wordt op aanvraag ook verstuurd. Info: 03/778.30.00.