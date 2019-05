Laat die wagen maar op stal: exclusieve modeshow in ondergrondse parking JVS

21 mei 2019

13u38 2 Sint-Niklaas De grote modeshow van de afdeling Mode- en Schoenontwerp van d’Academie Beeld van Sint-Niklaas vindt dit jaar op een bijzondere locatie plaats. Op zaterdagavond 15 juni wordt immers de parking onder de Grote Markt voor twee derde ingenomen door dit evenement. Er is plaats voor zo’n 1.200 geïnteresseerden, die zich mogen verwachten aan een hoogstaande show op een exclusieve locatie.

Al meerdere organisatoren hebben de voorbije jaren de parking onder de Grote Markt vernoemd als gedroomde locatie voor hun evenement, maar tot nu toe was dat er nog niet van gekomen. Op zaterdagavond 15 juni is dat wél het geval. Dan sluit d’Academie Beeld van Sint-Niklaas het modejaar er af met de modeshow. Dat is één van de orgelpunten van het academiejaar. De studenten van de afdeling Mode- en Schoenontwerp tonen dan hun creativiteit aan het publiek.

De jaarlijkse modeshow vindt dit jaar al voor de 21ste keer plaats, voor de afdeling Schoenontwerpen is het de 9de keer. De catwalk krijgt deze keer een plaats in de parking onder het grootste marktplein van het land. Er is plaats voor 1.200 mensen op de publieksbanken. “Het is een heel exclusieve locatie”, stelt directeur Niko Van Stichel van d’Academie Beeld. “We hebben in al die jaren nog bijzondere locaties gehad, zoals het vroegere militaire domein Westakkers of het zwembad, maar de parking onder de Grote Markt springt natuurlijk in het oog. Het is zeker ook één van de meest uitdagende locaties van de voorbije tien jaar, op praktisch vlak dan.”

Twee derde van de ondergrondse parking wordt die zaterdag ingenomen door de modeshow. Het gaat om het deel aan de kant van het stadhuis, het breedste deel van de parking. Een klein deel van de parking blijft open, met nog een 100-tal plaatsen. De rijrichting wordt er die dag en nacht omgekeerd. D’Academie Beeld huurt de parking van de private uitbater, met steun van de stad en het Centrummanagement. Op zondag 16 juni om 6 uur ‘s ochtends moet het hele evenement er afgebroken en opgeruimd zijn, zodat de parking opnieuw volledig kan worden opengesteld.

De afdeling Mode- en Schoenontwerp van d’Academie Beeld van Sint-Niklaas manifesteert zich al jaren als een professionele opleiding met uitstraling ver buiten de stadsgrenzen. Heel wat oud-studenten werken in de modesector en sommigen werden al bekroond met modeprijzen of stelden hun werk al tentoon. Het team van docenten voor Mode bestaat uit Ellen Monstrey, afgestudeerd als modeontwerpster aan de Antwerpse Modeacademie en actief bij verschillende nationale en internationale magazines, modeontwerpster Maureen De Clercq, die ook lesgeeft aan de Antwerpse Modeacademie en voor verschillende merken ontwerpt, en Laure Severac, die gespecialiseerd is in breitechnieken. Voor de afdeling Schoenontwerpen, die 11 jaar geleden vanuit de Modeafdeling is ontwikkeld, worden de studenten begeleid door Anne Poesen en Hans De Clercq.

Wie de modeshow op zaterdag 15 juni vanaf 20 uur wil bijwonen, kan tickets verkrijgen aan het onthaal van d’Academie Beeld voor 18 euro, aan de kassa die dag is dat 20 euro.