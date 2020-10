Kwart van chauffeurs op de bon geslingerd in zone 30 Kristof Pieters

06 oktober 2020

17u48 0 Sint-Niklaas De eerste schoolmaand zit erop. De politie van Sint-Niklaas had aangekondigd streng te controleren in de schoolomgevingen en in de zones 30 en heeft zich aan die belofte gehouden.

Gedurende de eerste 14 dagen van september werden 10 snelheidscontroles uitgevoerd in de zone 30 in de onmiddellijke buurt van de schoolomgevingen. Hierbij werden 1.887 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 443 bestuurders waren in overtreding en kregen een proces-verbaal toegestuurd. 23,47% van de gecontroleerde bestuurders was dus in overtreding binnen de zone 30.

Bij het verhoogde toezicht werden ook nog eens 43 andere pv’s opgesteld. 5 pv’s voor het inhalen van fietsers in de fietsstraat, 2 pv’s wegens gebruik van de gsm (ook op de fiets), 2 pv’s wegens een voetganger in gevaar te brengen, 1 pv wegens het negeren van de verboden richting (ook voor fietsers, wanneer er geen onderbord is aangebracht), 1 pv wegens fietsen zonder het stuur vast te houden en 32 pv’s wegens parkeerovertredingen (hinderlijk of gevaarlijk parkeren) in de schoolomgeving