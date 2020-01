Kunstencentrum De Vlasbloem krijgt financieel steuntje in de rug van stad JVS

31 januari 2020

10u23 0 Sint-Niklaas De stad kent kunstencentrum De Vlasbloem in Nieuwkerken een infrastructuursubsidie toe van 2.503 euro.

De vzw Kunstencentrum De Vlasbloem moet een aantal aanpassingen doen om de brandveiligheid te garanderen. Ook wil het omschakelen naar ledverlichting in de theaterzaal in de Gyselstraat 9 in Nieuwkerken. Daarvoor reikt de stad financiële steun aan van 2.503 euro.