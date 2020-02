Kunstenaars Vesta en Dagcentrum stellen tentoon in De Foyer en stadsschouwburg JVS

02 februari 2020

19u27 0 Sint-Niklaas Een hele reeks bijzondere werken hangen nog tot midden maart in De Foyer en de gangen van de stadsschouwburg in Sint-Niklaas. Bijzonder, want ze zijn gemaakt door mensen met een beperking van Vesta en het Dagcentrum.

Opnieuw krijgen de kunstenaars van Vesta en het Dagcentrum de kans om hun werken te tonen in de stadsschouwburg en De Foyer. In Vesta, het tehuis voor volwassenen met een beperking, is een groep bewoners actief in het atelier schilderen. In het Dagcentrum, dat dagbesteding biedt aan volwassenen met een beperking, hebben ze ook een themagroep die werkt rond creativiteit en kunst.

Hun werken worden nu getoond in De Foyer en de gangen van de stadsschouwburg. “Centraal staan het plastisch plezier en de trots iets persoonlijk gecreëerd te hebben. De kunstenaars die dit werk creëren, zijn echte kunstenaars. Het levert werk op dat eigenzinnig, vaak fragiel en heel persoonlijk is. Onze kunstenaars vertrekken van hun persoonlijke beeldtaal en gaan er speels mee om”, vertellen de begeleiders van Vesta en het Dagcentrum.

Het is de derde keer in een jaar tijd dat Vesta en het Dagcentrum samen naar buiten komen met beeldend werk van hun kunstenaars. In april 2019 deden ze dit in de Salons voor de Special Art Foundation en de voorbije zomer waren hun werken te zien in de bibliotheek van Sint-Niklaas. In De Foyer en de stadsschouwburg zijn de werken nog tot 15 maart te bezichtigen.