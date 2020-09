Kunstenaars gaan op creatieve manier aan de slag met coronacrisis als thema Kristof Pieters

04 september 2020

18u20 0 Waasland Het project ‘Onmisbaar veraf’ van Cultuurtuin WAAS overbrugt de fysieke afstand die er door de coronacrisis is ontstaan tussen mensen in woord en beeld. Tien verschillende illustraties en gedichten zijn sinds begin september op prominente plaatsen te zien in de tien Wase gemeenten.

We leven in een tijd van mondmaskers, bubbels en social distancing. Samenleven is niet meer wat het was. Cultuurtuin WAAS koppelde 10 dichters en illustratoren aan elkaar en vroeg hen om creatief uiting te geven aan de manier hoe we nu moeten samenleven.

Sinds begin september worden de resultaten zichtbaar in alle Wase gemeenten. Elke gemeente toont een ander beeld op een andere manier. Als affiches in de gemeentelijke instellingen, als banner op een prominente plaats, soms tot voor het vensterraam van de bewoners.

Er zijn werken te zien van Lies Van Gasse (Beveren), Poetry Pigeon en Jelle Meys (Sint-Niklaas), Sarah Moens en Babs Raedschelders (Kruibeke), Sofie De Moor en Joris Ongena (Lokeren), Frank Pollet en Sofie Nachtegael (Waasmunster), Paul Vereecken en Ellen De Vos (Sint-Gillis-Waas), Norbert De Beule en Jaco De Maesschalck (Stekene), Myriam Mestiaen (Moerbeke), Fikry El Azzouzi en Claudia Verhelst (Temse), Nelle De Maeyer en Pieter De Decker (Zwijndrecht).

Het project kan men ook volgen op https://www.facebook.com/CultuurtuinWAAS