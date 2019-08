Kruispunt Plezantstraat-Heistraat twee nachten afgesloten voor werken JVS

22 augustus 2019

14u17 0 Sint-Niklaas Volgende week wordt het kruispunt van de Heistraat met de Plezantstraat twee nachten afgesloten voor asfalteringswerken.

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 augustus en de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 augustus, telkens van 20 tot 6 uur. Dan vinden er asfalteringswerken plaats, waarvoor het kruispunt van de Heistraat, Plezantstraat en Kleibeekstraat wordt afgesloten. Er is tijdens die nachten geen verkeer mogelijk van de Heistraat naar het kruispunt en omgekeerd. Er is een omleiding gepland via Driekoningenstraat, Spoorweglaan en Plezantstraat. Plaatselijk verkeer kan via de Driekoningenstraat in de Heistraat rijden, tot aan de Plezantstraat. Het doorgaand verkeer van het stadscentrum richting Vlyminckshoek en omgekeerd blijft wel mogelijk, op één rijstrook en geregeld door verkeerslichten.