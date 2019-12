Kruispunt Gentstraat-Nauwstraat-Marktstraat gaat dicht vanaf 14 januari JVS

26 december 2019

15u18 0 Sint-Niklaas Vanaf dinsdag 14 januari gaat het kruispunt van de Gentstraat, Nauwstraat en Marktstraat dicht. Daardoor moet het verkeer richting Puivelde en Sinaai via Sint-Pauwels, tot eind maart.

In de Gentstraat zijn momenteel al een tijdje rioleringswerken aan de gang, die in een latere fase ook in de Nauwstraat worden uitgevoerd. Vanaf dinsdag 14 januari starten de werken op het kruispunt van de Gentstraat met de Nauwstraat en Marktstraat.

Het kruispunt blijft afgesloten voor het autoverkeer tot eind maart 2020. Alle straten worden doodlopend op het kruispunt. Voetgangers en fietsers krijgen wel vrije doorgang.

Om Sinaai en Puivelde te bereiken, is er een wegomlegging voorzien via Sint-Pauwels, langs de Lijkveldestraat en Puiveldestraat.