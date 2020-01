Kritiek van oppositie op inspraak rond zwembad, maar schepen weerlegt: “Participatie is geen referendum” Joris Vergauwen

22 januari 2020

09u36 0 Sint-Niklaas De oppositiepartijen in Sint-Niklaas vinden een participatietraject van 100.000 euro voor het zwembad weggesmeten geld.

De aanstelling van een studiebureau om een participatietraject uit te werken rond het nieuwe zwembad en de nieuwe invulling van de site Puyenbeke vindt de oppositie een maat voor niks. “De keuzes zijn al gemaakt. Een studie bestellen om te rechtvaardigen wat er al is beslist? Dat is nutteloos en weggesmeten geld. En wat als blijkt dat er geen draagvlak is?”, aldus Frans Wymeersch (Vlaams Belang).

Ook Jef Maes (PVDA) verwoordt het zo. “Wat als de inwoners stellen dat ze eigenlijk liever andere keuzes willen? De toekomstige situatie schetsen via een participatietraject is geen inspraak, maar een verkooptraject.” Dat vindt ook Julien Ghesquière (CD&V): “Participatie mag geen propaganda worden”.

Christel Geerts (sp.a) stelt voor om geen stappen over te slaan. “Logisch zou zijn om eerst een mobiliteitsstudie uit te voeren. Laat de andere studies wachten. Als je al die studies tegelijkertijd doet, lijkt het gewoon maar voor de schijn.”

Voor Jos De Meyer (CD&V) zijn de uitgaven aan studiebureau’s veel te groot. “Het is onwaarschijnlijk hoeveel deze meerderheid uitgeeft aan studiebureau’s, terwijl de eigen stadsadministratie ook veel bekwame mensen telt. Deze vier nieuwe studies kosten samen alweer 376.000 euro.”

“Geen plan B”

Schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA): “We nemen een participatietraject wél ernstig. Op het mogelijke resultaat van die inspraak kunnen we niet vooruitlopen. Er is echter geen plan B. We gaan voor dit project. Maar we delen de mening dat een participatietraject over meer moet gaan dan over de kleur van de stenen.”

Schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen) stelt dat er nog heel veel keuzes moeten worden gemaakt. “Wat duidelijk moet zijn: participatie is geen referendum. Als bestuursmeerderheid hebben wij al een aantal knopen doorgehakt, zoals de locatie voor het nieuwe zwembad, na een objectief locatieonderzoek. Wij tekenen de krijtlijnen uit. Maar er blijft nog veel ruimte voor participatie, voor de keuzes die we samen met inwoners en betrokkenen willen maken. Denk maar aan de functionaliteit van het nieuwe zwembad en de hele inrichting van het park op Puyenbeke. We gaan in dat traject ook in dialoog om de bezorgdheden weg te werken. Bovendien telt de stedelijke dienst participatie op dit moment maar een halftijdse medewerker. We gaan die dienst uitbreiden met twee mensen, maar die aanwervingsprocedure is nog maar net opgestart en in maart willen we al beginnen met het traject rond het zwembad. Daarom moeten we die expertise inkopen. Het gaat ook om een langdurig traject van grote omvang, waarvoor een gespecialiseerd bureau een batterij medewerkers inzet. Dat rechtvaardigt de keuze om het op deze manier aan te pakken.”

