Kringwinkels starten al met kerstverkoop JVS

22 november 2019

21u33 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 23 november gaan de Kringwinkels van Den Azalee al de kerstperiode in.

Sinterklaas is nog maar net in het land, maar toch zal er vanaf zaterdag 23 november al volop kerstsfeer zijn in de Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas. Om 10 uur start er een themaverkoop rond kerst. Allerlei kerstversiering, kerstbomen, kerstballen, kerstlichtjes, kerstkaarsen, kerstkransen en nog authentieke kerststallen: er is heel wat te koop aan lage prijzen.

De themaverkoop vindt plaats op zaterdag 23 november in de Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas, van 10 tot 17 uur.