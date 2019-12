Kringwinkel wordt één dag de ‘Warmste Winkel’ JVS

20u16 0 Sint-Niklaas Al wekenlang zijn medewerkers en klanten van De Kringwinkel in Sint-Niklaas aan de slag om een goed doel te steunen. Dat mondt komende zaterdag uit in de ‘Warmste Winkel’, met tal van warme spullen ten voordele van Het Veer in Sint-Niklaas.

Op de eerste verdieping van De Kringwinkel aan de Heistraat wordt de ‘Warmste Winkel’ ingericht, die op zaterdag 7 december helemaal in het teken staat van de ‘Warmste Week’. Daarvoor hebben de medewerkers een hele reeks bijzondere spullen gemaakt. “Al wekenlang zijn medewerkers elke dinsdag aan het breien in de cafetaria van De Kringwinkel, en dat zelfs tijdens de werkuren, met goedkeuring van de directie. In geen tijd namen ze ook de klanten van De Kringwinkel op ‘breitouw’, om samen heel wat leuke spullen te breien”, klinkt het. “Maar er is meer. Porselein kreeg een extra handgemaakt tintje. De koks van het sociaal restaurant De Variant hebben ambachtelijke confituur bereid. En een aantal medewerkers van Den Azalee en De Kringwinkel heeft model gestaan voor een bijzondere collectie kerstkaarten.”

Het is allemaal te koop in de ‘Warmste Winkel’, nu zaterdag 7 december tussen 10 en 17 uur, in De Kringwinkel aan de Heistraat 115 in Sint-Niklaas. De opbrengst gaat naar het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer in de Kazernestraat in Sint-Niklaas.